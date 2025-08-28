Travis Kelce, Amerikan futbolunun en parlak yıldızlarından biri olarak NFL’de Kansas City Chiefs’in tight end oyuncusu olarak tanınıyor. Sahadaki başarılarının yanı sıra popüler kültürde de adından söz ettiren Kelce, özellikle dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ile ilişkisiyle 2025 yılında geniş bir hayran kitlesinin ilgisini çekiyor. Ohio doğumlu sporcu, hem profesyonel kariyeri hem de medya dünyasındaki varlığıyla dikkat çekiyor. Peki, Travis Kelce kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve neler başarmıştır? İşte hayatı, kariyeri ve özel hayatına dair detaylı bilgiler.

Travis Kelce Kimdir? Hayatı ve Kökeni

Travis Kelce, 5 Ekim 1989’da ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Westlake şehrinde doğdu. 28 Ağustos 2025 itibarıyla 35 yaşında olan Kelce, aslen Amerikalı. Çocukluğunda futbolun yanı sıra basketbol ve atletizmle de ilgilendi. Cincinnati Üniversitesi’nde kolej futbolu oynayan Kelce, 2013 NFL Draftı’nda Kansas City Chiefs tarafından seçildi. Ailesinin spora yatkınlığı dikkat çekiyor; abisi Jason Kelce, Philadelphia Eagles’ın eski oyuncusu olarak NFL’de önemli bir kariyere sahip. Travis, 87 numaralı formayı abisi Jason’ın 1987 doğum yılına ithafen seçti.

NFL Kariyeri ve Başarıları

Travis Kelce, Kansas City Chiefs’te tight end pozisyonunda oynuyor ve quarterback Patrick Mahomes ile olan uyumuyla tanınıyor. 2013’ten beri Chiefs forması giyen Kelce, 2020, 2023 ve 2024’te üç kez Super Bowl şampiyonluğu kazandı. Üst üste yedi sezon 1000 yardın üzerinde pas yakalayarak NFL tarihinde bir ilke imza attı. 10 kez Pro Bowl’a seçilen Kelce, 2024’te yıllık 17 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladı. Kariyerinde 165 maçta 12.183 yarda ve 85 touchdown ile oynadı. Transfermarkt’a göre piyasa değeri 10 milyon dolar civarında.

Taylor Swift ile İlişkisi

Travis Kelce’nin özel hayatı, 2023’te Taylor Swift ile başlayan ilişkisiyle gündeme geldi. Çift, Swift’in Kelce’nin maçlarını tribünden izlemesi ve Kelce’nin Swift’in konserlerine katılmasıyla dikkat çekti. 2025’te nişanlandıkları açıklanan çift, “Tayvis” veya “Swelce” lakaplarıyla medyada geniş yer buldu. Kelce, bu ilişkiyle popüler kültürde daha fazla tanındı ve sosyal medyada @tkelce hesabıyla 2,8 milyon takipçiye ulaştı.

Medya ve Özel Hayatı

Kelce, 2016’da “Catching Kelce” adlı reality şov ile televizyon dünyasına adım attı. Kardeşi Jason ile sunduğu “New Heights” podcast’i, 2025’te 1 milyon dinleyiciye ulaştı. Hayvanseverliğiyle bilinen Kelce’nin Chauncey (Pomsky) ve Rambo (Goldendoodle) adında iki köpeği bulunuyor. Ayrıca, Nike ve Bud Light gibi markalarla iş birlikleri yaparak gelirini artırdı. Tahmini serveti 70 milyon dolar olan Kelce, spor ve eğlence dünyasında güçlü bir figür olarak kariyerine devam ediyor.