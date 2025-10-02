Son Mühür - Yerlikaya, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı nedeniyle düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Ali Yerlikaya açıkladı

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılması düşünülen değişikliklerle ilgili soruya yanıt veren Yerlikaya, "Cumhurbaşkanlığı genelgesi, bunun da ne zaman tamamlanacağını ve bununla ilgili ne yapılması gerektiğini anlatıyor. Bizim niyetimiz şu, yeni 36 maddelik kanun tasarısı inşallah gazi Meclis'te yasa haline getirilirse, ondan önce hazırlıkların tamamının bitirilmesine yönelik." dedi.

Elektronik Denetleme Sistemi haritalarının yayımlanmasıyla ilgili soruya yanıt veren Yerlikaya, "bu konuda yeni projeler üzerinde çalıştıklarını" belirtti. Yeni bir uygulama hazırladıklarını ve şu anda test sürecinde olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları ekledi:

"Biz vatandaşlarımıza radar denetimlerinin olduğu yerleri, güzergaha girdiği zaman orada kaç tane, nerede radar olduğunu gösteren şeyler yapacağız. Şu anda da uyarı levhaları var. Biz vatandaşlarımıza radar denetimleriyle ilgili tuzak kurmuyoruz. En fazla hız kural ihlalinin olduğu, ölümlü ve yaralanmalı kazaların olduğu yerlerde radar denetimi yaptığımızı önceden söylüyoruz. Şimdi bunu ileriye götürüyoruz aplikasyonla veriyor olacağız. Amacımız ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının olmasını engellemek."