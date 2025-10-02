Son Mühür - Kira ödemelerinde banka transferi, özellikle IBAN kullanımı, günümüzde en yaygın tercih haline geldi. Ancak uzmanlar, bu süreçte atlanan küçük bir detayın bile taraflar arasında ciddi problemlere yol açabileceğine dikkat çekiyor. Vergi denetimleri ile kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklarda, “kira ödendi mi, ödenmedi mi” tartışmaları sıkça yaşanabiliyor.

İşte o kritik adım

IBAN üzerinden kira gönderen birçok kiracı “açıklama” kısmını boş bırakıyor; oysa burada “X ayı kira bedeli” şeklinde bir not yer almazsa, banka kayıtlarında ödeme sıradan bir havale gibi görünür. Bu durumda:

Kiracılar, “kira ödenmedi” iddialarına karşı ellerindeki dekontu kanıt olarak gösteremeyebiliyor.

Ev sahipleri ise beyan yükümlülüklerini yerine getirmemiş sayılabiliyor.

Yapılan diğer hatalar

Ödemenin ev sahibi yerine farklı bir kişinin hesabına yapılması.

Elden para verilmesi.

Düzenli dekont saklanmaması.

Bu tür hatalar, hem kiracı hem de ev sahibi açısından önemli mali ve hukuki problemler doğurabiliyor. Gayrimenkul hukukçularının uyarısı ise şu şekilde: “IBAN’dan kira göndermek güvenli ve kolaydır ama açıklama kısmını atlamak büyük risktir. Bu küçük ihmal, ileride mahkemelik davalara kadar gidebilir''