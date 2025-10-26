Orhangazi-İznik Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyonet köprü demirlerine saplandı. Dere yatağına uçmaktan son anda kurtulan kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu eski Mezbahane köprüsü girişinde meydana geldi.

Polis ekipleri tahkikatı sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi'den İznik istikametine doğru gitmekte olan Kadir K. (28) idaresindeki 27 BNG 36 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak köprü demirlerine saplandı. Dere yatağına uçmaktan son anda kurtulan kamyonetin sürücüsü Kadir K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı kamyonet sürücüsü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tahkikatı sürüyor.