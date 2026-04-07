Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada iç ve dış politik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, konuşmasında hem tarihsel referanslara hem de güncel uluslararası krizlere dikkat çekti.

Türkeş için anma ve ülkü vurgusu

Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümüne değinen Devlet Bahçeli, Türkeş’i rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Bahçeli konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Aziz dava arkadaşlarım, muhterem vekiller, saygıdeğer hanımefendiler beyefendiler, bizleri takip eden vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle aynı çatı altında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.

Alparslan Türkeş'i vefatının yıl dönümü dolayısıyla rahmet ve minnet ile yad ediyoruz. Türkeş bey müstesna bir dava adamıdır. Milleti merkeze yerleştiren siyaset anlayışını temsil etmiştir. O zor dönemlerin adamıydı. Karanlık senaryolar karşısında yakılmış bir meşaleydi. Tehditlere boyun eğmemiştir. Türk milletinin birliğini her türlü siyasi hesap üstünde tutmuştur. Onun emaneti olan Türk birliği ve turan ülküsü mutlaka hayat bulacaktır.”

Küresel sistem ve uluslararası kriz değerlendirmesi

Konuşmasında küresel düzene ilişkin değerlendirmelerde bulunan Devlet Bahçeli, mevcut uluslararası sistemin ciddi bir kırılma sürecinden geçtiğini ifade etti.

Bahçeli, dünyada değerler sisteminin çöktüğünü, büyük anlatıların etkisini yitirdiğini ve uluslararası kurumların işlev kaybına uğradığını savundu. Küresel düzenin kaotik bir sürece girdiğini belirten Bahçeli, çatışmaların artarak sürdüğünü dile getirdi.

Açıklamasında, uluslararası aktörlere de değinen Bahçeli, “Donald Trump ve Benjamin Netanyahu zora dayalı hegemonyanın sürdürülemez olduğunu görmezden gelerek hata yapmıştır” ifadelerini kullandı.

Orta Doğu’daki gerilimler

Bahçeli, Orta Doğu’da devam eden çatışmalara da değinerek özellikle İran’a yönelik saldırıların bölgesel etkilerine dikkat çekti. Savaşın altyapı kayıplarını artırdığını ve insani sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

İran toplumunun dayanıklılığına işaret eden Bahçeli, yaşanan gelişmelerin uluslararası dengeleri etkilediğini ve tedarik zincirlerinde bozulmalara yol açtığını belirtti.

CHP’ye yönelik eleştiriler

Konuşmasında iç politikaya da değinen CHP’yi eleştiren Devlet Bahçeli, partinin çözüm üretmek yerine söylem ürettiğini öne sürdü.

Belediye yönetimlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli, kamu görevlerinin sorumluluk bilinciyle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

MHP’nin yaklaşımı ve Türkiye vurgusu

Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin olayları günlük gelişmelerin ötesinde değerlendirdiğini belirterek, devletin bekasını esas alan bir bakış açısına sahip olduklarını ifade etti.

Türkiye’nin değişen küresel dengeler karşısında güçlü bir vizyona ihtiyaç duyduğunu söyleyen Bahçeli, bölgesel çatışmaların dikkatli analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bahçeli konuşmasının devamında, “Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, Türk milletinin birliği ve milli değerlerin muhafazası bizim için tartışmaya kapalı bir hakikattir. Bizim kurduğumuz her cümlenin öznesi Türkiye Cumhuriyeti devletidir, nesnesi Türk milletidir, yüklemi devlet ve milletin bekasıdır, kavgamız bunun içindir. Adanmışlığımız bu nedenledir. Asla tereddüt yaşamaz, ölüm kapımızı çalsa da vazgeçmeyiz.” ifadelerini kullandı.



AYRINTILAR GELİYOR...