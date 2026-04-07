Son Mühür- Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılı Mart ayında Türkiye genelinde uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı.

Açıklanan verilere göre, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce şüpheli hakkında işlem yapıldı, çok sayıda kişi tutuklandı.

729 operasyon düzenlendi

Mart ayı boyunca 81 ilde ve 171 Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda toplam 729 operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlar kapsamında 9 bin 185 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmalar sonucunda 2 bin 996 şüpheli tutuklanırken, 820 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Uyuşturucu operasyonları öne çıktı

Operasyonların büyük bölümünü uyuşturucu suçlarına yönelik çalışmalar oluşturdu. Bu kapsamda düzenlenen 669 operasyonda 7 bin 568 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 bin 541 kişi tutuklandı.

Yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik operasyonlar

Yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik 56 operasyonda ise 1.608 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu operasyonlarda 455 kişi tutuklandı.

En fazla işlem İstanbul’da

Operasyonlar kapsamında en fazla adli işlemin yapıldığı ilin İstanbul olduğu açıklandı. Büyükşehirlerde suç oranlarının yüksekliği, operasyonların bu bölgelerde yoğunlaşmasına neden oldu.

Bakan Gürlek’ten net mesaj

Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında bu suçların toplumsal etkilerine dikkat çekerek, “Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçları; gençlerimizi bağımlılık ve suça sürükleyen, toplumun huzurunu ve geleceğini tehdit eden çok yönlü bir tehlikedir” ifadelerini kullandı.

Gürlek, operasyonlarda görev alan yargı mensupları ve kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek, bu suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

