Son Mühür - Olumsuz hava şartları nedeniyle Tekirdağ’ın Malkara ve Saray ilçelerinde, resmi ve özel okullar ile Halk Eğitim Merkezleri dahil tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Alınan kararla birlikte kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanların da idari izinli sayılacağı açıklandı.

Kırklareli'nde de eğitime kar engeli

Kırklareli’nde Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde de eğitime 1 gün ara verildi. Valilik açıklamasında, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Şubat Pazartesi günü bu ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında eğitim yapılmayacağı duyuruldu. İl genelinde taşımalı eğitime de aynı süreyle ara verildiği belirtilirken, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanların idari izinli sayılacağı aktarıldı. Ayrıca kentte hissedilen sıcaklığın eksi 3 dereceye kadar düştüğü, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.