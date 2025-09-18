Son Mühür - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Trafik Eğitim Parkı’nda öğrencilere özel bir program düzenledi. Çocuklara sürdürülebilir ulaşım alışkanlıkları ve toplu taşıma kuralları öğretildi.

Eğitim programı trafik bilincini güçlendirdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Trafik Eğitim Parkı’nda öğrencilere yönelik özel bir eğitim programı gerçekleştirdi. Etkinlikte, sürdürülebilir ulaşım yöntemleri ile toplumsal duyarlılığı artırmaya yönelik uygulamalı dersler verildi.

Çocuklara özel araç kullanımına alternatif ulaşım yöntemleri olan yürüyüş, bisiklet ve toplu taşıma kullanımının önemi aktarıldı. Ayrıca toplu taşıma araçlarında dikkat edilmesi gereken kurallar; öncelikli koltukların engelli, yaşlı, hamile ve çocuklu yolcular için ayrılması, araçlara iniş-biniş düzeni, durakta bekleme ve kartı önceden hazırlama alışkanlıkları öğrencilere anlatıldı.

Başkan Çavuşoğlu öğrencilerle bir arada

Programa katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, öğrencilere verilen trafik eğitimine eşlik etti. Çavuşoğlu, trafik bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Trafik bilincinin küçük yaşta kazanılması, saygılı, huzurlu ve güvenli bir şehir yaşamının temelini oluşturuyor.Çocuklarımızın hem kendi güvenlikleri hem de gelecekte bilinçli bireyler olarak topluma katkı sağlamaları için bu eğitimler büyük önem taşıyor. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızla birlikte daha güvenli yollar, daha bilinçli sürücüler ve daha huzurlu bir şehir için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”