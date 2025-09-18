Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Karahüyükafşarı Mahallesi’nde yaşanan olay, ilçeyi yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, 93 yaşındaki Hanım Ayşe Kızılhan, yaşadığı evinde hareketsiz şekilde bulundu.
Torunu O.K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak babaannesini yerde yatarken bulduğunu belirterek yardım istedi.
Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaşlı kadın, Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Vücudunda darp izleri tespit edilen Hanım Ayşe Kızılhan, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Cenaze Adli Tıp’a gönderildi
Şüpheli ölüm sonrası yaşlı kadının cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için adli tıp kurumuna sevk edildi. Yapılacak otopsi sonucunda darp izlerinin nedeni ve ölüm şekli netleşecek.
Torununun ifadesi şüphe uyandırdı
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılhan’ın torunu O.K.’nin ifadesinde çelişkili beyanlarda bulunduğunu tespit etti.
Bunun üzerine O.K. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yaşlı kadının ölümüyle ilgili kapsamlı soruşturmayı sürdürüyor.