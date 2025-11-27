Son Mühür- Futbol kariyerini La Liga'da zirve mücadelesi veren Villereal'de sürdüren Nicolos Pepe ikinci kez dünya evine girmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen başarılı sporcu, yetişkin filmlerinin artık emeklş olmuş isimlerinden Teanna Trump'la nikah masasına oturacak.

Süper Lig'de kiralık olarak geldiği Trabzonspor forması altında 19 maça çıkan tecrübeli oyuncu 5 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

Bir dönem İngiliz devi Arsenal'de de forma giyen Nicolos Pepe'nin ilk evliliğinden iki çocuğu bulunuyordu.



18 yaşında girdiği yetişkin film endüstrisinde 160'den fazla filmde oynayan ve bir dönem adı NBA yıldızlarıyla da anılan Teanna Trump 2024'de emekli olduğunu duyurmuştu.

Çiftin ilişkisinin 1.5 yıldır sürdüğü öğrenildi.

. İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre Nicolos Pepe ve Teanna Trump önümüzdeki günlerde nikah defterine imza atarak ilişkilerini resmileştirmeye karar verdi.