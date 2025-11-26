Son Mühür- Oyuncu Melis İşiten hakkında ortaya atılan yeni aşk iddiası magazin gündeminin dikkat çeken başlıklarından biri oldu. İşiten’in Uzak Şehir dizisinde “Kaya” karakterini canlandıran Atakan Özkaya ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Aşk iddiası sosyal medyada gündem oldu

2014’te evlendiği oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’ndan 2019 yılında boşanan Melis İşiten, bu kez özel hayatıyla gündemde. İddialara göre oyuncu, aynı dizide rol alan Atakan Özkaya ile yakınlaştı.

Yaş farkı dikkat çekti

36 yaşındaki Melis İşiten ile 27 yaşındaki Atakan Özkaya arasındaki yaş farkı sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu. Özkaya’nın iddialar karşısındaki sessizliği ise merak konusu oldu.

Melis İşiten sessizliğini bozdu

Hakkında çıkan iddialar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Melis İşiten, söylentilere net bir yanıt verdi ve iddiaları yalanladı.

"Ben saklamam"

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Profilimde eski olanlar bilir beni, yeni olanlara söyleyeyim. Ben söylerim. Geniş. Ben saklamam. Genel. Ben haber veririm. Genel. Başkalarından duyduklarınızı şey yapmayın. Genel.”

Atakan Özkaya’dan açıklama gelmedi

Melis İşiten cephesinden açıklama gelirken Atakan Özkaya’nın iddialar karşısındaki sessizliği sürüyor. Oyuncunun ilerleyen günlerde bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.