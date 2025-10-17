Trabzonspor’un Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, sakatlığının tamamen geçtiğini ve yeniden sahada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bordo-mavili oyuncu, hem fiziksel hem de mental olarak formda olduğunu belirterek, “Artık en iyi performansımı sergilemeye hazırım” dedi.

“Sakatlık artık tamamen geride kaldı”

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürürken Bouchouari basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yaklaşık bir aydır bireysel ve takımla birlikte çalışmalar yaptığını belirten Faslı futbolcu, şunları söyledi:

“Kendimi çok iyi hissediyorum. Fiziksel olarak hazır durumdayım. Sakatlık artık geride kaldı. Sabır gerektiren bir süreçti ama bu dönemi atlattığım için çok mutluyum.”

“Fatih Tekke’nin güveni bana güç verdi”

Bouchouari, teknik direktör Fatih Tekke’nin kendisine duyduğu güvenin çok önemli olduğunu vurguladı: “Bir oyuncu için en güzel şey o güveni hissedebilmek. Hocamızdan bunu duymak benim için çok anlamlıydı. Sadece hocamız değil, takım arkadaşlarım da bana destek oldu. Bu güven duygusu sahada daha iyi olmamı sağladı. Hepsine teşekkür ediyorum.”

Faslı oyuncu, yaklaşık iki aydır Trabzonspor forması altında olduğunu hatırlatarak, “Takım olarak harika bir birliktelik yakaladık. Herkesin birbirine güveni çok yüksek. Bu atmosfer bana büyük motivasyon veriyor.” dedi.

“Kendi futbolumu sahaya yansıtmak istiyorum”

Bouchouari, sahaya çıktığında en iyi performansını sergilemeye çalışacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kendi futbolumu, kendi tarzımı sahaya yansıtmak istiyorum. Her zaman mücadele eden, topla doğru çözümler bulan bir oyuncuyum. Taraftarlarımız da geldikleri her yerde takımlarına sahip çıkan, güçlü bir taraftar grubu. Onların desteği benim için çok değerli.”

“Fatih Tekke farklı bir teknik direktör”

Genç futbolcu, teknik direktör Fatih Tekke’nin antrenmanlardaki yaklaşımından da övgüyle bahsetti:

“Hocamız özel taktikleri olan, farklı fikirleriyle öne çıkan birisi. İki haftadır onunla birebir çalışıyorum. Taktik idmanlarda net bir plan var. Benden beklentilerini çok iyi biliyorum. Orta sahanın 6, 8 ya da 10 numara bölgelerinde görev alabilirim. Nerede olursam olayım elimden gelenin en iyisini yapacağım.”

“Vitinha benim rol modelim”

Oyun tarzı olarak Paris Saint-Germain’li Vitinha’ya benzediğini söyleyen Bouchouari, onu örnek aldığını ifade etti:

“Vitinha, topla çabuk düşünen, doğru konumlanan bir oyuncu. Benim de benzer özelliklerim var. Onun oyun zekasından ilham alıyorum.”

“Orta sahada kimle oynarsam oynayayım elimden geleni yaparım”

Orta sahada Folcarelli, Oluai, Okay ve Muchi gibi isimlerle görev yapan Faslı oyuncu, takım uyumunun önemine dikkat çekti:

“Hepsi çok iyi futbolcular. Kiminle oynadığım önemli değil, önemli olan takıma katkı vermek. Folcarelli ve Oluai ile Fransızca konuşuyoruz ama İngilizceyle de rahat anlaşıyorum. Takım içindeki iletişim çok güçlü.”

“Hem defansif hem ofansif katkı vereceğim”

Bouchouari, çok yönlü bir oyuncu olduğuna vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

“Dinamik bir oyuncuyum. Hem defansif hem ofansif olarak katkı sağlayabilirim. Hocamız cesur bir oyun anlayışına sahip ve bu bana da enerji veriyor. Takıma iki yönlü oyunumla destek olacağım.”