A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026 kapsamındaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Macaristan’a 43-30 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk yarıyı 19-15 geride tamamlarken, ikinci yarıda fark açıldı.

Karşılaşmayı Sırbistanlı hakem çifti Marko Sekulic ve Vladimir Jovandic yönetti. Mücadele, Macaristan’ın Nagykanizsa kentinde bulunan Kanizsa Arena’da oynandı. Salonun tamamına yakınını dolduran Macar taraftarlar, maç boyunca ev sahibi ekibi destekledi.

İlk yarı başa baş geçti, ikinci yarı fark açıldı

Ay-yıldızlı ekip maça dengeli başladı ancak ilk yarının son bölümünde savunmada yaşanan hatalar farkın açılmasına neden oldu. İlk devreyi 19-15 geride tamamlayan milliler, ikinci yarıda Macaristan’ın tempolu oyununa karşılık veremedi ve mücadele 43-30 sona erdi.

Millilerin skor katkısı

A Milli Kadın Hentbol Takımı’nda skor dağılımı şöyle oluştu:

Nurceren Akgün Göktepe: 6 gol

Beyzanur Türkyılmaz, Aslı İskit Çalışkan ve Ceylan Aydemir: 4’er gol

Buğu Sönmez ve Emine Gökdemir: 3’er gol

Seval Bozova ve Yağmur Özler: 2’şer gol

Edanur Burhan ve Gülcan Tügel: 1’er gol

Teknik ekibin, özellikle ikinci yarıdaki savunma hataları ve hücumda pas kayıpları üzerine çalışacağı öğrenildi.

Sıradaki rakip Danimarka

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026’daki ikinci maçına 19 Ekim Pazar günü çıkacak. Milliler, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele saat 18.00’de başlayacak.