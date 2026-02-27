Trabzonspor, Süper Lig’de yakaladığı çıkışı sürdürdü. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK deplasmanında aldığı galibiyetin ardından bu kez Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, zirve yarışında yeniden iddialı konuma geldi.

İlk yarıda karşılıklı goller

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 20. dakikada Onuachu’nun golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, bu gole 28. dakikada Verde ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Orta sahada temposu yüksek geçen mücadelede iki takım da pozisyon üretirken, ilk devrede skor üstünlüğü sağlanamadı.

İkinci yarıda Nwaiwu sahneye çıktı

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 47. dakikada Nwaiwu’nun golüyle yeniden öne geçti. Bordo-mavililer baskısını sürdürürken 50. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Nwaiwu, farkı ikiye çıkararak skoru 3-1’e taşıdı.

Kalan dakikalarda oyun kontrolünü elinde tutan Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Puan durumu ve gelecek hafta

Bu sonuçla puanını 51’e yükselten Trabzonspor, zirve takibini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise 13 puanda kaldı.

Bordo-mavililer gelecek hafta Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Gaziantep FK karşısında puan arayacak.