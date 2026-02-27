A Milli Erkek Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü maçı için Belgrad'a çıkarma yapıyor. Gruba iki galibiyetle başlayan ay-yıldızlılar, güçlü rakibi Sırbistan karşısında galibiyet serisi sürdürmek istiyor. Ancak kadrodaki eksikler, özellikle Alperen Şengün'ün bulunmaması gündemin en önemli maddesi haline geldi.

Alperen Şengün milli takımda neden yok?

Alperen Şengün'ün Sırbistan maçı kadrosunda yer almamasının sebebi NBA sezonunun devam etmesi. FIBA takvimi ile NBA programı arasındaki çakışma nedeniyle NBA kulüpleri, sezon ortasındaki milli maç pencerelerinde oyuncularını serbest bırakmıyor. Bu durum Şengün'e özel bir karar değil; NBA genelinde uygulanan standart bir politika.

Benzer bir senaryo kasım ayındaki eleme maçlarında da yaşanmıştı. Bosna Hersek ve İsviçre karşılaşmalarında da Şengün, aynı gerekçeyle kadroya dahil edilememişti. Yani durumun sakatlık veya performans düşüklüğüyle hiçbir ilgisi yok. Yıldız pivot, Houston Rockets bünyesinde NBA sezonuna devam ediyor.

Sırbistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Karşılaşma 27 Şubat 2026 tarihinde Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak. Maçın başlama saati 21.00 olarak belirlendi. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye, gruptaki ilk iki maçını kazanarak ideal bir başlangıç yaptı. Bosna Hersek'i 93-71, İsviçre'yi ise 85-60 gibi rahat skorlarla geçen milli takım, Sırbistan deplasmanında da iddialı. Sırbistan da iki maçını kazanarak grubun diğer güçlü adayı konumunda.

Türkiye basketbol milli takım kadrosu kimlerden oluşuyor?

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki aday kadro şu isimlerden oluşuyor: Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş), Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Can Korkmaz (Galatasaray), Yiğit Onan (Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos).

Alperen Şengün kimdir?

Alperen Şengün, 25 Haziran 2002'de Giresun'da dünyaya geldi. Basketbola Türk Telekom altyapısında başlayan genç pivot, kısa sürede dikkat çekerek Beşiktaş'a transfer oldu. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş formasıyla gösterdiği performans onu Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilmesini sağladı.

2021 NBA Draftı'nda Houston Rockets tarafından 16. sıradan seçilen Şengün, NBA'deki ilk sezonundan itibaren kendini kanıtladı. Güçlü post oyunu, pas vizyonu ve çok yönlü yeteneğiyle ligdeki en parlak genç pivotlardan biri olarak değerlendiriliyor. Milli takımda da önemli görevler üstlenen Şengün, Türk basketbolunun uluslararası arenada en tanınan yüzlerinden biri haline geldi.