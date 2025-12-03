Trabzonspor, savunma oyuncusu Rayyan Baniya ile ilgili önemli bir sağlık gelişmesini duyurdu. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, bir süredir ağrıları devam eden oyuncu için yapılan son tetkiklerin ardından ameliyat kararı alındığını açıkladı.

Beşir, sol kaval kemiğinde uzun süredir şikâyeti bulunan futbolcunun ağrılarının artması üzerine MR ve BT görüntülemelerinin tekrarlandığını, değerlendirmeler sonucunda cerrahi müdahalenin zorunlu hale geldiğini belirtti.

Rehabilitasyon süreci sağlık ekibi tarafından yürütülecek

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Beşir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Futbolcumuz Rayyan Baniya’nın bir süredir devam eden sol kaval kemiği ağrısı şikayetlerinin artması üzerine yapılan MR ve BT görüntülemeleri sonucunda ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Cerrahi işlemin ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından devam edilecektir.”

Kulüpten Baniya’nın sahalara dönüş süresine ilişkin bir süre bilgisi paylaşılmazken, futbolcunun tedavi sürecinin yakından takip edileceği belirtildi.