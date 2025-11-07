Trabzonspor’da antrenman sırasında sakatlık yaşayan Arseniy Batagov ve Serdar Saatçı ile ilgili son durumu, Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir kamuoyuyla paylaştı. İki futbolcunun da yapılan ilk tetkiklerinin ardından tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

Batagov’da kas yaralanması tespit edildi

Antrenmanda sakatlık yaşayan genç oyuncu Arseniy Batagov için detaylı muayene gerçekleştirildi. Beşir, oyuncunun sağ uyluk ön ve iç bölümünde kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem bulunduğunu açıkladı. Batagov’un sahalara dönüş sürecinin tedaviye vereceği yanıta göre belirleneceği öğrenildi.

Serdar Saatçı’nın sağ uyluğunda kanama ve ödem

Takımın bir diğer savunma oyuncusu Serdar Saatçı için de yapılan tetkikler sonucunda sağ uyluk iç kısmında kanama ve ödem tespit edildi. Beşir, her iki futbolcunun da tedavisine sağlık ekibi tarafından hızlı şekilde başlandığını ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.