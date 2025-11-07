UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında Samsunspor, sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans’ı 3-0 mağlup ederek grubun zirvesine yerleşti. Karadeniz ekibinin hem oyun üstünlüğü hem de aldığı galibiyet, dünya basınında geniş yer buldu. Avrupa’dan Güney Amerika’ya birçok uluslararası medya kuruluşu, Samsunspor’un performansını övgü dolu ifadelerle değerlendirdi.

Times of Malta: “Klas Samsunspor gücünü kanıtladı”

Malta basınından Times of Malta, Samsunspor’un oyun kalitesine vurgu yaparak şu yorumu yaptı:

“Türk devi Samsunspor, Hamrun Spartans karşısında tüm üstünlüğünü ortaya koydu. Ev sahibi takımın seviyesine yaklaşamayan Hamrun, mücadeleci olmasına rağmen oyunda kalamadı.”

The Malta Independent: “Mükemmel başlangıç, rahat galibiyet”

Bir diğer Malta gazetesi The Malta Independent ise Samsunspor’un grup aşamasına etkileyici giriş yaptığını yazdı:

“Üçte üç yapan Samsunspor, taraftarı önünde rahat bir 3-0’lık galibiyet aldı. Türk ekibi kalite ve kontrolü her an hissettirdi.”

Talk.mt: “Hamrun, Samsunspor'un gücüne boyun eğdi”

Malta basınının bir diğer önemli kaynaklarından Talk.mt, Hamrun Spartans’ın üst üste üçüncü yenilgisini Samsunspor karşısında aldığını hatırlatarak, Karadeniz ekibinin fiziksel ve taktiksel üstünlüğünü öne çıkardı.

L'Equipe: “Samsunspor, Celje ve Mainz zirvede”

Fransa’nın dünyaca ünlü spor gazetesi L’Equipe, Samsunspor’u Avrupa’nın formda takımları arasına yazdı:

“Samsunspor, Hamrun’u 3-0 geçerek üç maçta üç galibiyete ulaştı. Celje ve Mainz ile birlikte turnuvanın tek liderleri arasında yer alıyor.”

One Football: “Üst üste üçüncü galibiyet, tur kapıda”

İngiliz medya kuruluşu One Football, Samsunspor’un turnuvadaki gidişatını şu sözlerle değerlendirdi:

“Samsunspor yenilgisiz ilerliyor. Teknik Direktör Thomas Reis’in ekibi, üç maç sonunda üç galibiyetle bir üst tura emin adımlarla ilerliyor.”

Ovacion (Peru): “Rakiplerini ezerek zirveye çıktı”

Güney Amerika basınından Ovacion, Samsunspor’un istikrarlı yükselişine dikkat çekti:

“Samsunspor dokuz maçtır yenilmiyor. Hamrun karşısında da Holse, Kılınç ve Marius'un golleriyle üstünlüğünü gösterdi.”

XSport (Ukrayna): “Sansasyonel liderlik”

Ukrayna basını ise Dinamo Kiev karşılaştırmasına dikkat çekerek haberi şu şekilde verdi:

“Her iki takım da Dinamo Kiev ile 3-0’lık maçlar oynadı ancak Samsunspor, Konferans Ligi’nde 3-0 kazanan taraf oldu.”

Azerbaycan basını: “Yenilgisiz yükseliş”

Azerbaycan medyası, Samsunspor’un 9 puanla turnuvaya damga vurduğunu belirterek galibiyeti övgüyle duyurdu.

Calcio Mercato (İtalya): “Mükemmel derece”

İtalya’dan Calcio Mercato, Samsunspor’un üç maç sonunda ulaştığı kusursuz performansı “mükemmel derece” olarak nitelendirdi.

Karadeniz ekibi Avrupa’da ses getirdi

Samsunspor’un hem skor gücü hem de oyun hakimiyeti, yalnızca Türkiye'de değil uluslararası arenada da dikkat çekti. Kırmızı-beyazlılar, bir sonraki tura lider çıkma konusunda en iddialı takımlar arasında gösteriliyor.