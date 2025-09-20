Son Mühür - Trabzonspor, kış transfer dönemi sonuna kadar geçerli olacak oyuncu listesini TFF’ye iletti. Bordo-mavililerin deneyimli futbolcusu Anthony Nwakaeme, sol hamstring sakatlığı nedeniyle kulübün Türkiye Futbol Federasyonu’na sunduğu A takım listesinden çıkarıldı.
Listede yer almadı
Trabzonspor’un sözleşmeli oyuncuları arasında TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan Nwakaeme, 14 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle bordo-mavililerin federasyona bildirdiği A takım listesinde bulunmuyor.
Resmi maçlara çıkamayacak
Nwakaeme, ara transfer dönemi başlayana kadar Trabzonspor’un A takımıyla resmi karşılaşmalarda görev yapamayacak. Ancak ara transfer döneminde sözleşmesi tekrar aktif edilirse, oyuncu yeniden A takım kadrosuna katılabilecek.