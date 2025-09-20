Son Mühür - Fenerbahçe Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, bugün ve yarın gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'de kongre günü

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenecek kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık mücadelesi verecek. Genel kurulda, aidatını ödeyen 49 bin 268 üye oy kullanma hakkına sahip olacak. Kongre saat 10.30’da başlayacak. İlk gün, başkanlık divanı seçimi yapılacak, ardından yönetim ve denetim kurulu raporları sunulacak. Daha sonra iki başkan adayı, seçim öncesi son konuşmalarını genel kurul üyelerine yapacak. İlk gün ayrıca, söz almak isteyen üyeler de görüşlerini paylaşma imkanı bulacak.

Oy verme işlemi ne zaman?

Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetleme kurulunun ibra edilip edilmeyeceği üyelerin oyuna sunulacak. Gün sonunda ise sandık kurullarının başkan ve üyeleri belirlenecek. İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi yarın yapılacak ve oy verme işlemi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında 50 sandıkta gerçekleştirilecek. Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandıklar toplu şekilde açılacak ve oylar, genel kurul divan başkanının yönetiminde sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanını ilan edecek. Fenerbahçe Kulübü başkanlığı için iki aday yarışacak; mevcut başkan Ali Koç, dördüncü kez katıldığı kongreden zaferle ayrılmak için üyelerin desteğini isteyecek. Diğer aday Sadettin Saran ise kulübün 34. başkanı olabilmek için oy toplayacak.