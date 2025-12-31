Son Mühür - FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger’in önerisiyle denemeleri yapılan yeni ofsayt kuralının ilerleyen dönemde kalıcı olabileceği belirtildi. Gianni Infantino, Dubai Spor Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, ofsayt kuralındaki değişikliklerle ilgili görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Infantino konuyla ilgili şunları söyledi:

“Hakemlerin doğru kararı vermelerine yardımcı olmak için giderek VAR'ı geliştirmeye devam ediyoruz. Kuralları incelemeye ve futbolu daha çekici hale nasıl getirebileceğimizle ilgili çalışıyoruz.”

''Maç içindeki duraklamalar en aza indirilmeli''

“Ofsayt kuralında hücum oyuncusunun savunma oyuncusunun arkasında veya onunla aynı hizada olması kriterini değerlendiriyoruz. Belki de gelecekte bir oyuncunun ofsayt olması için tamamen önde olması gerekecek.”Infantino ayrıca, “Ancak zaman kaybını önlemek için de alınabilecek önlemleri değerlendiriyoruz. Oyunun sorunsuz ilerlemesi önemli, bu nedenle maç içindeki duraklamalar en aza indirilmeli.”

Arsene Wenger de açıklama yaptı

FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger, hücum futbolunu desteklemek amacıyla ofsayt kuralında değişiklik yapılmasını önermişti. Wenger’in önerisine göre, bir futbolcunun ofsaytta sayılabilmesi için defans oyuncusunun tamamen önünde bulunması gerekiyor. Bu yeni kural daha önce gençlik turnuvalarında test edilmişti.