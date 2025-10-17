Son Mühür - Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Karadeniz derbisi öncesi Trabzonspor taraftarlarına olumsuz bir haber ulaştı.

Rize İl Spor Güvenlik Kurulu’nun kararıyla, misafir tribün biletleri satışa sunulmuş olmasına rağmen, cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor-Trabzonspor karşılaşmasında bordo-mavili taraftarlara deplasmana gitme yasağı getirildi.

Trabzonspor taraftar gruplarından Trabzonsporlu Gençler ve VİRA, Rizespor karşılaşmasına getirilen deplasman yasağına sosyal medya üzerinden sert tepki verdi:

"Bu hafta oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması için gerekli planlamaları yaparak deplasman tribününde yerimizi almak üzere hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Ancak bu akşam gelen bilgilere göre 'deplasman yasağı getirilmesi' yönündeki iddialar, hem sporun birleştirici ruhuna hem de adil rekabet anlayışına açıkça zarar vermektedir. Deplasman yasağı, sadece bir maçtan alınacak keyfi bir karar değil, sporun ruhuna vurulan bir darbedir. Futbolun sahada kalması gerektiğine inanıyoruz. Taraftar, bu oyunun en önemli paydaşıdır. Bu sebeple olası bir deplasman yasağının gündeme dahi alınmaması ve Trabzonspor taraftarlarının stadyumda yerini almasına imkân tanınması için tüm yetkili mercileri sağduyuya davet ediyoruz."