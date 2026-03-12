Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'la arasındaki 4 puanlık farkı eritme hesabıyla bu karşılaşmadan mutlak galibiyet hedefliyor.

Domenico Tedesco yönetiminde namağlup bir grafik çizen Fenerbahçe, son haftalarda Kasımpaşa ve Antalyaspor karşısında yaşadığı puan kayıplarının ardından Samsunspor'u son dakika golüyle geçerek moral bulmuştu. 57 puanla ikinci sıradaki sarı-lacivertliler, maç fazlasının da avantajıyla Galatasaray üzerinde baskı oluşturmak istiyor.

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı 13 Mart 2026 Cuma günü saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'de eksik oyuncular kimler?

Fenerbahçe'de bu maç öncesinde 6 futbolcu kadroda yer alamayacak. Sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo tedavilerine devam ediyor. Kart cezalısı Ederson da Karagümrük deplasmanında görev yapamayacak.

Kart sınırındaki Fenerbahçeli oyuncular

Sarı-lacivertli takımda 5 isim kart sınırında bulunuyor. Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Tedesco'nun bu isimleri sahaya sürerken temkinli davranması bekleniyor.

Fatih Karagümrük Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Fatih Karagümrük muhtemel 11: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Nikoloz Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Jure Balkovec, Berkay Özcan, Daniel Johnson, Marius Tresor, Sam Larsson, Tiago Çukur, Andre Gray

Fenerbahçe muhtemel 11: Tarık Çetin, Mert Müldür, Oosterwolde, Archie Brown, Nené, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Youssef En-Nesyri

İki takım arasındaki istatistikler

Fenerbahçe, ligde Fatih Karagümrük karşısında son derece üstün bir sicile sahip. İki takım arasındaki geçmiş lig maçlarında sarı-lacivertliler ağırlıklı olarak galip ayrılan taraf oldu. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı. Karagümrük ise 14 puanla ligin dibinde yer alıyor ve küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veriyor.