Son Mühür - Arjantinli süperstar Lionel Messi, gelecek vadeden 10 genç futbolcuyu duyurdu.

10 genç yeteneği açıkladı

‘Messi+10: Sezon 2’ kampanyası kapsamında hazırlanan listede, Real Madrid altyapısından yetişen Arjantinli Nico Paz (Como 1907), Chelsea’nin genç Ekvadorlu yıldızı Kendry Paez (Strasbourg) ve Premier League tarihinin dördüncü en genç golcüsü Rio Ngumoha (Liverpool) bulunuyor. Ayrıca, Ligue 1’den Mohamed Kader Meite (Stade Rennais) ile Barcelona’nın vizyonu ve liderliğiyle öne çıkan orta saha oyuncusu Clara Serrajordi da listede yer aldı.

Listede yaratıcı Alman kanat oyuncusu Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion), çok yönlü hücumcu Mika Godts (Ajax), teknik Brezilyalı genç orta saha Andrey Santos (Chelsea), Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup aşamasında forma giyen en genç oyuncu Lily Yohannes (OL Lyon) ve Portekiz tarihinin en genç profesyonel futbolcusu Rodrigo Mora (FC Porto) da bulunuyor.