Son Mühür- Denver Ball Arena'daki maçta Nuggets'ın All-Star yıldızı Nikola Jokic, 16 sayı, 13 asist, 12 ribaunt, 5 top çalma ve 1 blokla bu sezon 25. "triple-double"ını yaptı.

Sezona şampiyonluk hayalleriyle başlayan iki ekibin bugüne kadar yaptıkları üç karşılaşmadan da zaferle çıkan taraf Denver oldu.



Bu sezon oynadıkları maçların 3'ünü kazanarak Rockets'a karşı ikili averaj üstünlüğünü elde eden ev sahibi ekipte, Jamal Murray 30 sayı, 2 ribaund, 4 asist, Christian Braun 19 sayı, 4 ribaund, 3 asist, Cameron Johnson 17 sayı, 2 ribaund, 4 asistle galibiyette öne çıkan isimler oldu.

Alperen beklentilerin uzağındaydı...



Sezonun en kötü performanslarından birine imza atan ve Denver karşısında kabus gibi bir oyun sergileyen Houston'da Alperen Şengün 24 dakika forma şansı buldu.



Alperen Şengün 10 sayı, 3 asist, 2 ribaunt ve 3 blok, Kevin Durant 11 sayı, 4 ribaund, 5 asist, Amen Thompson 16 sayı, 5 ribaund, 4 asistle oynadı.

Houston bu yenilgiye rağmen Batı Konferansı'nda Oklahoma ve Spurs'un ardından üçüncü sıradaki yerini korurken, Lakers'ın dördüncü olduğu sıralamada Denver beşinci sırada yer alıyor.