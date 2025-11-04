Son Mühür- İspanya basınında, Real Madrid’de bu sezon yükselişte olan milli futbolcu Arda Güler’in takım içi bir gerilim yarattığı iddiası gündeme geldi. Genç yıldızın, bazı maçlarda takım arkadaşı Raúl Asencio ile aynı sahada olmak istemediği öne sürüldü.

Güler ve Huijsen’in talebi

El Nacional gazetesi, Arda Güler ve savunma oyuncusu Dean Huijsen’in teknik direktör Xabi Alonso’ya, Asencio’nun belirli maçlarda görev almaması yönünde görüş ilettiğini yazdı. Haberde, iki futbolcunun Asencio’nun özellikle hızlı tempolu karşılaşmalarda takım seviyesinin gerisinde kaldığını düşündüğü ve sahada onunla birlikte olmak istemediklerini dile getirdiği ifade edildi.

Asencio’ya yönelik eleştiriler artıyor

Valencia karşılaşmasındaki etkisiz oyun performansının ardından eleştirilerin odağı haline gelen 23 yaşındaki Raúl Asencio, sahadaki karar verme gecikmeleri ve aceleci tavırlarıyla taraftarların tepkisini çekti. İspanyol basını, oyuncunun Xabi Alonso’nun oyun sistemine tam uyum sağlayamadığını belirtiyor.

Takım içinde gerilim ve yönetim hamlesi

Son dönemde Militao ve Huijsen ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle takım içinde tansiyonun yükseldiği öne sürüldü. Real Madrid yönetiminin, Asencio’nun devre arasında satışını değerlendirdiği iddia edildi.

Arda Güler’in liderlik rolü güçleniyor

Hollanda medyasında çıkan bir başka habere göre, Arda Güler ve Huijsen, özellikle Liverpool gibi kritik maçlarda Asencio’nun forma giymemesi gerektiğini Xabi Alonso’ya iletti. Bu çıkış, Arda’nın Real Madrid’deki liderlik konumunu pekiştirdiği ve soyunma odasında söz sahibi isimlerden biri haline geldiği yorumlarına yol açtı.

Arda Güler sahada parlıyor

2025/26 sezonuna etkili bir başlangıç yapan Arda Güler, çıktığı 14 maçta 3 gol ve 6 asistle takımına önemli katkı sağladı. Xabi Alonso’nun ilk 11 planında düzenli olarak yer alan milli oyuncu, saha içindeki performansının yanı sıra takım içindeki etkisini de hissettirmeye devam ediyor.