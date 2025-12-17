Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk maçına çıkan Trabzonspor, sahasında ağırladığı Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer, ikinci yarıda kurduğu baskıya rağmen aradığı golü bulamazken, Akdeniz temsilcisi kritik bir deplasman galibiyetine imza attı.

Bordo-mavililer sahaya rotasyonlu çıktı

Trabzonspor, kupadaki ilk karşılaşmasına Onuralp, Batagov, Serdar, Arif, Pina, Ozan, Bouchouari, Cihan, Augusto, Olaigbe ve Sikan’dan oluşan 11’le başladı. Teknik heyetin lig temposu nedeniyle rotasyona gitmesi dikkat çekti.

Alanyaspor temkinli başladı, golü erken buldu

Konuk ekip Alanyaspor ise Victor, Lima, Aliti, Efecan, Güven, Baran, Fatih, Ogundu, İbrahim, Makouta ve Hadergjonaj’dan oluşan kadrosuyla sahada yer aldı. Mücadelenin ilk 15 dakikalık bölümü dengeli ve golsüz geçerken, 17. dakikada Güven Yalçın’ın kaydettiği gol Alanyaspor’u öne geçirdi.

İlk yarıda skor değişmedi

Golden sonra oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışan Alanyaspor, savunma güvenliğini ön planda tuttu. Trabzonspor ise topa daha fazla sahip olmasına rağmen net fırsatlar üretmekte zorlandı. İlk yarı, konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Trabzonspor baskı kurdu, golü bulamadı

İkinci yarıya daha istekli başlayan Trabzonspor, rakip yarı alanda baskıyı artırdı. Bordo-mavililer yakaladıkları pozisyonları değerlendiremezken, Alanyaspor savunması kritik anlarda hata yapmadı.

Alanyaspor skoru korudu, 3 puanı aldı

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmazken, Alanyaspor sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Akdeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasına 3 puanla başlamayı başardı.

Grupta ikinci hafta programı belli oldu

Bu yenilgiyle Trabzonspor, Türkiye Kupası gruplarındaki ilk maçından puansız ayrıldı. Bordo-mavililer, A Grubu’nun ikinci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise kendi sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.