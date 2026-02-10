Türk futbolunun en önemli maçları arasında gösterilen Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Her iki takım bu hafta sonu Karadeniz'de yeni bir sayfa açacak. Teknik direktörler Fatih Tekke ve Domenico Tedesco'nun taktik savaşına sahne olacak karşılaşma, ligdeki dengeleri altüst etmeye aday. Hafta boyunca süren hazırlıklar, iki takımın da galibiyetten başka bir düşüncesi olmadığını ortaya koyuyor. Peki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Trabzonspor-Fenerbahçe maç biletleri ne kadar işte yanıtı...

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milyonların ekran başına kilitleneceği dev karşılaşma, 14 Şubat 2026 Cumartesi akşamı oynanacak. Trabzon Papara Park'ın ev sahipliği yapacağı bu zorlu randevuda ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Hakem yönetiminin ve VAR kararlarının da şimdiden merak konusu olduğu mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK VİRAJ

Derbi öncesinde oluşan puan durumu, maçın önemini bir kat daha artırıyor. Sarı-lacivertli ekip Fenerbahçe, topladığı 49 puanla liderin hemen ensesinde, ikinci sırada yer alıyor. Ev sahibi Trabzonspor ise 45 puanla üçüncü basamakta bulunarak rakibini yakalamanın hesaplarını yapıyor. Bu karşılaşma, Trabzonspor için zirveye tutunma, Fenerbahçe içinse şampiyonluk yolunda kayıp yaşamama anlamı taşıyor. İki ekip arasında oynanan son 10 maçın istatistiklerine bakıldığında Fenerbahçe'nin 6 galibiyetle üstünlüğü bulunurken, Trabzonspor sahadan 3 kez mutlu ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin son 4 maçtır rakibine karşı galip gelmesi ise dikkat çeken bir diğer detay.

DERBİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. Yoğun ilgi gören biletlerin fiyatları da açıklandı. Kulüp tarafından belirlenen fiyat listesine göre en yüksek bilet bedeli VIP Platinum B blok için 20.000 TL olarak açıklandı.

VIP kategorisindeki diğer biletler 10.000 TL ile 15.000 TL arasında değişirken, Batı Tribünü biletleri 4.250 TL'den alıcı buluyor. Kale arkasında takımlarını desteklemek isteyen taraftarlar ise Güney ve Kuzey tribün biletlerine 1.750 TL ödeyerek sahip olabilecek.

TAKIMLARDA SON HAZIRLIKLAR

İstanbul'daki tesislerinde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde çalışan Fenerbahçe, zorlu deplasman öncesi kondisyon ve taktik ağırlıklı bir program uyguluyor. Son maçta süre alan oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı sarı-lacivertli ekipte moraller yerinde. Ev sahibi Trabzonspor ise efsane ismi ve teknik direktörü Fatih Tekke gözetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kampa girdi. Bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak puan farkını kapatmayı hedefliyor.