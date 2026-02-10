Son Mühür - Spor spikeri Ertem Şener, Amedspor hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Şener, Amedspor’u Süper Lig’de görmek istediğini dile getirdi.

''Süper Lig'de görmeyi çok isterim''

Spor spikeri Ertem Şener, Amedspor’un Süper Lig’de yer almasının lige önemli bir renk katacağını belirterek, "Amedspor'u Süper Lig'de görmeyi çok isterim. Renk katacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyimli spiker Ertem Şener, Amedspor’un başarının karşılığını veren bir ekip olduğunu vurgulayarak sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Amedspor şampiyonluğu hak ediyor. Onunla diğer takımlar arasında hiçbir fark yok."