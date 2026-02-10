Son Mühür - Fransız basınında yer alan haberlere göre, 11 Ekim’de Adi Hütter’in yerine teknik direktörlüğe getirilen 38 yaşındaki Sebastien Pocognoli, Ligue 1’de takım çalıştırmasına olanak tanıyan BEPF (Profesyonel Futbol Eğitici Diploması) ya da eşdeğer bir diplomaya sahip olmadığı için kulübü her maç para cezası ödemek zorunda kalıyor.

Monaco, Belçikalı teknik adam Sebastien Pocognoli yönetiminde şu ana kadar çıktığı 17 maçta (14 lig, 3 kupa) toplam 425 bin avro para cezası ödedi. Kulübün, UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında ise herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığı belirtildi.

Haberde, Monaco yönetiminin cezadan kaçınmak amacıyla bir maçta Pocognoli’nin yardımcılarından Damien Perrinelle’in adını esame listesine teknik direktör olarak yazdırdığı, ancak Perrinelle’in de diploma süreci devam ettiği için yine para cezası ödendiği aktarıldı. Bu süreçte Perrinelle’in maaşında artış sağlandığı, çözüm üretilemeyince kulübün esame listesinde teknik direktör bölümünü boş bırakmaya başladığı ifade edildi.

Pocognoli’nin sezonu tamamlaması halinde Monaco’nun toplamda 750 bin avro ceza ödeyeceği belirtilirken, kulüp tarafından yapılan açıklamada ekim ayında 38 yaşındaki teknik adamla yapılan görüşmelerde bu kuralın bilindiği ve maaş düzenlemesinin buna göre yapıldığı kaydedildi.

Ligde 21 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Monaco, 28 puanla 10. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi’nde 21. sırayı alarak son 16 play-off turuna kalan Fransız ekibi, bu aşamada Paris Saint-Germain ile eşleşti. Monaco’nun Fransa Kupası’na ise veda ettiği hatırlatıldı.