Son Mühür - Ergin Ataman, annesi Gülten Ataman’ı kaybetti. A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörlüğünü yürüten Ataman’ın annesi Gülten Ataman’ın cenazesinin, Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

Açıklamalar paylaşıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan açıklamada, A Erkek Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman’ın vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ın vefat eden annesi için bir taziye mesajı yayımladı:

"A Milli Basketbol Takımı Başantrenörümüz Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun."