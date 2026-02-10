Son Mühür - Galatasaray, kadro değeriyle Türk futbolunda tarihi bir eşiği geride bıraktı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de 330 milyon euro barajını aşan ilk kulüp olurken, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 100 milyon euronun üzerine çıkardı.

Türk futbolunun en değerlisi Cimbom

Transfermarkt verilerine göre Galatasaray, 336,85 milyon euroluk kadro değeriyle Türk futbolunun en değerli takımı konumuna çıktı. Sarı-kırmızılı ekibi 236,5 milyon euroyla Fenerbahçe takip ederken, ortaya çıkan tablo Galatasaray’ın ligde rakipleriyle arasındaki ekonomik farkı açık şekilde gözler önüne serdi.

Devre arasında dev artış

Galatasaray, sezon başında yaklaşık 300 milyon euro olan kadro değerini ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle yaklaşık 30 milyon euro artırdı. Bu yükselişle sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig tarihinde 330 milyon euro barajını aşan ilk takım olmayı başardı.

Diğer takımların değeri

Aynı sıralamada Beşiktaş 178,5 milyon euroluk kadro değeriyle üçüncü basamakta yer aldı. Trabzonspor 99,4 milyon euro ile dördüncü, Başakşehir ise 71,65 milyon euroyla beşinci sıraya yerleşti. Ligin alt sıralarında Samsunspor 56,78 milyon euro, Göztepe 42,9 milyon euro, Konyaspor 42,65 milyon euro ve Rizespor 40,2 milyon euroluk kadro değerleriyle sıralandı. Listenin son sırasında ise 15,68 milyon euro ile Fatih Karagümrük yer aldı.

Süper Lig takımlarının kadro değerleri şöyle sıralandı:

Galatasaray 336.85 Fenerbahçe 236.5 Beşiktaş 178.5 Trabzonspor 99.4 Başakşehir 71.65 Samsunspor 56.78 Göztepe 42.9 Konyaspor 42.65 Rizespor 40.2 Gaziantep 30.3 Kasımpaşa 29.95 Kayserispor 29.95 Gençlerbirliği 28.95 Kocaelispor 26.75 Alanyaspor 24.95 Antalyaspor 23.1 Eyüpspor 16.7 Karagümrük 15.68