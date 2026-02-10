Son Mühür - Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Stadyumu ile ilgili yeni bir ihale sürecinin başlatıldığını açıkladı. Federasyon, “UELF 2026 Müsabakası kapsamında Beşiktaş Stadyumu tribün koltuklarının sökülmesi, depolanması ve yeniden montajı” işine yönelik ihale yapılacağını resmen duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak statta gerçekleştirilecek çalışmaların detayları ise TFF tarafından hazırlanan kapsamlı dosyayla kamuoyuna sunuldu. Dosyada, yapılacak düzenlemeler ile teknik süreçlere ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verildi.

Şartname detayları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, ihale ilanına ilişkin detayları da paylaştı. Açıklamada, isteklilerin tekliflerini kapalı zarf usulüyle ya da posta yoluyla Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nin bulunduğu Çayağzı Köyü Riva Beykoz/İstanbul adresindeki TFF Satın Alma Direktörlüğü’ne, 20 Şubat 2026 Cuma günü saat 16.00’ya kadar teslim etmeleri gerektiği bildirildi.

Federasyon, ihaleye ilişkin tek şartı da duyurdu. Buna göre, söküm, montaj ve uygulama işlemleri kapsamında kaldırılan veya değiştirilen tüm imalatların, final maçının tamamlanmasının ardından en geç 7 gün içinde eksiksiz ve kusursuz şekilde eski haline getirilmesi zorunlu olacak.

Yürütülecek çalışmalar çerçevesinde toplam bin 800 adet koltuğun sökülerek yeniden monte edilmesi planlanıyor. Koltuklarda gerçekleştirilecek işlemler ise şu başlıklar altında sıralanıyor: Sökülecek Koltuk Adet: 1800 Adet Montaj Koltuk adet: 1800 Adet Medya Tribün Koltuk Önü Korkuluk Söküm: 880 Adet Medya Tribün Koltuk Önü Korkuluk Montaj: 880 Adet Koltuk Altı Platform Söküm: 7 Adet Koltuk Altı Platform Montaj: 7 Adet Deplasman Tribünü Fens/ Kapamaların Sökülmesi Deplasman Tribünü Fens/ Kapmaların Montajı Sponsorluk Yazılı Koltukların Geçici Karıştırılması ve Eski Haline Getirilmesi: 200 Adet Söküm X 2 = 400 Adet Söküm 200 Adet montaj X 2 = 400 Adet Montaj Beşiktaş’a sponsor olan Tüpraş, Gain ve Sportoto logolarının yer aldığı koltukların, UEFA Avrupa Ligi final maçı kapsamında okunmayacak ve görünmeyecek şekilde kaldırılacağı belirtildi.