Son Mühür - Fenerbahçe’den sezon başında kiralık olarak Kasımpaşa’ya giden İrfan Can Kahveci, yeni takımında aradığı çıkışı yakalayamadı. Milli oyuncu, şu ana kadar gol katkısı veremezken sergilediği performansla beklentilerin gerisinde kaldı.

Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe’de bu sezon yeterli süre bulamayan ve Domenico Tedesco’nun göreve gelmesiyle kadro planlaması dışında kalan 30 yaşındaki İrfan Can Kahveci ile yollar ayrıldı. Deneyimli futbolcu, daha fazla forma şansı elde etmek amacıyla Kasımpaşa’ya transfer oldu.

Bekleneni veremedi

İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa formasıyla şu ana kadar beklentilerin altında bir performans sergiledi. Deneyimli oyuncu, çıktığı maçlarda gol katkısı sağlayamazken yalnızca 1 asist üretebildi ve lacivert-beyazlı ekipte galibiyet sevinci yaşayamadı. Kasımpaşa adına 4 resmi karşılaşmada görev alan milli futbolcu, bu maçların tamamında ilk 11’de sahaya çıktı. Toplam 317 dakika forma giyen Kahveci, sezonun bu bölümünde 1 asistle katkı verdi.