Son Mühür- İzmir’in merkez ilçelerde biriken çöpler hem kötü kokuya hem de görüntü kirliliğine neden oluyor. Konak, Karşıyaka, Buca ve Bayraklı başta olmak üzere birçok noktada konteynerler dolup taşarken, sıcak hava ile birlikte koku kent geneline yayılıyor.

Vatandaşlar Şikâyetçi

Kent sakinleri, çöp kokusunun evlerin içine kadar girdiğini belirterek, “Eskiden İzmir deniz kokardı, şimdi sadece çöp kokuyor” sözleriyle tepki gösterdi. Esnaf, çöplerin müşteri kaybına yol açtığını, yurttaşlar ise hijyen sorunundan dolayı sağlık risklerinin arttığını ifade etti. Çoğu bölgede farelerin artış gösterdiği ifade edildi.

Belediyeler Arasında Sorumluluk Tartışması

Çöp krizinin büyümesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında yaşanan koordinasyonsuzluk dikkat çekiyor. Büyükşehir, çöplerin uzak ilçelerdeki bertaraf tesislerine taşındığını açıklarken, bu durum toplama süresini uzatıyor. İlçe belediyeleri ise araç ve ekipman yetersizliği nedeniyle çöp toplamada aksaklık yaşandığını dile getiriyor. Bazı belediyeler ise “Büyükşehir çöp aracı vermediği için hizmet aksıyor” diyerek eleştiride bulunuyor.

İzmir’in Kaybolan Kimliği

Vatandaşlar, kentin simgelerinden biri olan deniz kokusunun yerini çöp kokusunun almasına tepkili. Çöplerin oluşturduğu görüntü kirliliği nedeniyle yurttaşların sokakta yürürken yolunu değiştirdiği, gözlerini çöplerden kaçırdığı gözlemlendi.