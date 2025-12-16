Son Mühür/ Beste Temel - Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), farklı üniversitelerde ve çeşitli branşlarda eğitim gören 150 başarılı kız üniversite öğrencisine burs desteği sağlamayı sürdürüyor. Dernek, burs programlarıyla yalnızca akademik başarıyı değil; genç kadınların sosyal, psikolojik ve kişisel gelişimlerini de desteklemeyi hedefliyor.

Yeni yıl yemeği eğitim ve motivasyon buluşmasına dönüştü

Bu anlayış doğrultusunda düzenlenen geleneksel yeni yıl yemeği, aynı zamanda bir eğitim ve motivasyon buluşması niteliği taşıdı. Etkinliğin onur konuğu olan akademisyen ve iletişim danışmanı Cengiz Üzün, gençlerle ilham veren bir söyleşi gerçekleştirdi.

İletişim ve kendini ifade atölyesi

Dr. Üzün, akademik birikimi ve yaşam deneyimlerinden yola çıkarak kişilerarası etkili iletişim, kendini ifade etme becerileri ve iletişim dinamikleri üzerine atölye çalışmaları yaptı. Gençlerin soruları ve katkılarıyla şekillenen etkinlik, interaktif yapısıyla yoğun ilgi gördü.

“Kadının güçlenmesi toplumun güçlenmesidir”

1949 yılından bu yana kız üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayan TÜKD’nin İzmir Şube Başkanı Semra Marmara, kadın dayanışmasının dönüştürücü gücüne dikkat çekti. Marmara, “Kadının güçlenmesi toplumun güçlenmesidir. Eğitim ise bu gücün en somut ve kalıcı göstergesidir. Genç kadınların eğitim yolculuklarında yanlarında olmaktan büyük bir sorumluluk ve gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Z kuşağına güven vurgusu

Z kuşağına yönelik eleştirilere katılmadığını dile getiren Dr. Cengiz Üzün, gençlere duyduğu güveni, “Gençlere yol açın; yolcu varsa yol vardır. Doğru alanlar açıldığında gençlerin ne kadar üretken ve yaratıcı oldukları görülebilir” sözleriyle ifade etti.

Etkinlik pasta kesimiyle sona erdi

Dernek üyeleri, bağışçılar ve destekçilerin de katıldığı etkinlik, bursiyer öğrencilere yeni yıl hediyelerinin takdim edilmesi ve pasta kesimiyle sona erdi. TÜKD yetkilileri, önümüzdeki dönemde burs programlarının yanı sıra eğitim, mentorluk ve kişisel gelişim odaklı çalışmaların artarak süreceğini bildirdi.