Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken, listenin en üstüne Atletico Madrid’in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth’u aldı. Daha önce Trabzonspor’da gol kralı olan Sörloth, fiziki üstünlüğü ve bitiriciliğiyle Fenerbahçe’nin aradığı profil olarak öne çıkıyor.

Sörloth performansıyla değerine değer kattı

Atletico Madrid forması giyen Sörloth, geçtiğimiz gece Şampiyonlar Ligi’nde PSV Eindhoven deplasmanında sahne aldı. Attığı gol ve yaptığı asistle galibiyeti getiren Norveçli forvet, maçın oyuncusu seçilerek Avrupa’da gündem oldu. Bu performansın ardından oyuncuya olan ilginin daha da artması bekleniyor.

Fenerbahçe yönetiminin ise Sörloth’un bu çıkışı sonrası transfer temaslarını hızlandıracağı belirtiliyor.

Yüksek bonservis ve yoğun ilgi transferi zorlaştırıyor

Atletico Madrid, fiziksel gücü ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Sörloth için yüksek bir bonservis talep ediyor. Öte yandan Norveçli futbolcuya Napoli ve Newcastle United gibi Avrupa devlerinin de talip olması, transfer yarışını daha da kızıştırıyor.

Sörloth’un kariyer planlamasında Atletico Madrid’den ayrılma ihtimalinin güçlendiği belirtilirken, geleceğine dair vereceği karar büyük merak konusu.

İspanyol basını Sörloth’u manşete taşıdı

Norveçli golcünün yükselen formu İspanya'da geniş yankı uyandırdı.

AS gazetesi, “Dev Sörloth uyanıyor” başlıklı haberinde oyuncunun son 2 maçta 3 gol attığını ve “muhteşem bir uyanış” yaşadığını yazdı.

Marca, Sörloth’un performansını “olağanüstü” olarak nitelendirerek, ilk 11’deki yerini sağlamlaştırmak adına “çok büyük bir adım attığını” vurguladı.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ise öğrencisini övgü dolu sözlerle değerlendirdi:

“Şüphesiz, Sörloth’un en eksiksiz maçıydı. Birkaç gol daha atabilirdi. Çok çalıştı, alanını korudu, savunmaya pres yaptı, doğru koşuları yaptı.”

Trabzonspor döneminin izleri hâlâ taze

Sörloth, Türkiye’de özellikle Trabzonspor’daki performansıyla hafızalara kazınmıştı. 2019–2020 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 33 gol ve 11 asist üreterek Süper Lig’de gol krallığına ulaşmış, ligin en etkileyici yabancı forvetlerinden biri hâline gelmişti.

Fenerbahçe’de hedef: Golcü transferini bitirmek

Fenerbahçe yönetimi, bu sezon şampiyonluk yarışında hücum hattına güçlü bir takviye yapmak istiyor. Sörloth transferinin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.