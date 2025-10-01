Trabzon’un Çarşıbaşı açıklarında önceki gece bir balıkçı teknesi tarafından denizde bulunan ve daha sonra Yoroz Limanı’na getirilerek incelemeye alınan cismin, yabancı menşeli ve 300 kilo ağırlığında insansız bir deniz aracı olduğu belirlendi.

İstanbul'dan geldiler

İstanbul’dan gelen Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı (SAT) personeli ile diğer uzman ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından, bu sabahın ilk ışıklarıyla insansız deniz aracının imha çalışmalarına başlandı. İmha edildi Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler bölgeye sinyal kesici jammer yerleştirdi. Daha sonra vinçle Yoroz Limanı’ndan denize indirilen insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait botla açığa çekildi. Ukrayna menşeli insansız deniz aracı, uzman askeri personel tarafından patlatılarak imha edildi.