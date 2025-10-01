Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Milli Muharip Uçağı KAAN ile ilgili kamuoyunda çıkan tartışmalarla ilgili önemli önemli değerlendirmelerde bulunarak.

Yankı Bağcıoğlu: Türk milletinin ortak eseri

Türk milli savunma sanayisinin 1973’ten sonra görev yapan bütün hükümetlerin ortak eseri olduğunun altını çizen CHP’li Yankı Bağcıoğlu, “Milli gururumuz MMU KAAN’ı siyasete alet etmeyin. Milli savunma sanayisi, özellikle 1973’ten sonra görev yapan tüm Cumhuriyet hükümetlerinin ve maddi manevi katkı sağlayan Türk milletinin ortak eseridir. “Hiçbir siyasi parti veya hiçbir siyasi görüşe ait değildir. Türk milletinindir.” diye konuştu.

“KAAN MMU ekibinin sonuna kadar arkasındayız”

Söz konusu süreçte sonuna kadar KAAN MMU ekibiyle birlikte olduklarını ve projeyi her aşamasında desteklediklerini vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Kaan’ı MMU KAAN yapan TUSAŞ’ın, 1973 yılında kurulduğunu ve F-16 dahil bir çok kritik proje ile teknolojik olgunluğa ve tecrübeye eriştiğini unutmayalım. Bu kutlu yolda, KAAN MMU ekibinin sonuna kadar arkasındayız.”