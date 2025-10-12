Son Mühür- Bir dönem Japon otomotiv devi Toyota tarafından satın alınabileceği konuşulan Çinli elektrikli araç üreticisi Neta Auto, resmî olarak iflas sürecine girdi. Yaklaşık 10 binden fazla çalışanı bulunan şirketin, bu yıl belirlenen üretim hedeflerinin oldukça gerisinde kalmasının ardından mali krizden çıkamadığı bildirildi.

Fiyat rekabeti Neta’yı vurdu

Küresel otomotiv piyasasında son dönemde yoğunlaşan fiyat rekabeti, özellikle Çin merkezli üreticiler üzerinde ciddi baskı yaratıyordu. Bu baskının ilk büyük mağduru, elektrikli araç pazarında dikkat çeken Neta Auto oldu.

Küçük ölçekli bir üretici olmasına karşın, markanın birçok ülkeye ihracat yaptığı ve bir dönem Toyota’nın satın alma gündemine geldiği iddia edilmişti.

Mahkeme iflas başvurusunu onayladı

Çin basınında yer alan bilgilere göre Neta Auto, birkaç ay önce iflas başvurusunda bulunmuş ancak talep ilk aşamada reddedilmişti. Son gelişmelerle birlikte mahkemenin iflas sürecini resmen başlattığı açıklandı. Bu karar, Çin’deki elektrikli araç üreticileri arasında süregelen “fiyat savaşlarının” ulaştığı kritik eşiği de ortaya koydu.

Üretim hedefleri tutmadı

Neta Auto’nun Tayland hükümetiyle yaptığı anlaşma kapsamında 2025 yılı için 19 bin araç üretme taahhüdü bulunuyordu. Ancak şirketin bu rakamın yalnızca dörtte birine, yani 4 bin adet üretime ulaşabildiği belirtildi. En çok Neta S adlı sedan modeliyle tanınan marka, finansal sorunlar nedeniyle üretim kapasitesini sürdüremedi.