Son Mühür/ Osman Günden - Sanayisinin yanı sıra tarımsal üretimiyle de öne çıkan Torbalı’da zeytincilik, yerel kalkınmanın önemli başlıklarından biri haline geldi. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in göreve gelmesinin ardından belediyeye ait tarım arazilerinin değerlendirilmesi yönünde atılan ilk adımlardan biri zeytinyağı üretimi oldu.

Bu kapsamda patenti Torbalı Belediyesi’ne ait olan “Metropolis” markası hayata geçirildi. Belediyeye ait 250 dekarlık zeytinliklerde gerçekleştirilen hasat tamamlandı.

Yaklaşık 60 bin kilo zeytinden 7 bin 468 kilo yağ

Hasat kapsamında belediye arazilerinden 59 bin 995 kilogram zeytin toplandı. Bu üretimden 7 bin 468 kilogram zeytinyağı elde edildi. Üretim süreci belediye kontrolünde yürütüldü. Elde edilen yağlar, Torbalı Belediyesi için özel tasarlanan şişelerde paketlendi.

TOMAR halk markette satışa çıkacak

Metropolis Zeytinyağı’nın, Torbalı Belediyesi tarafından kısa süre içinde faaliyete geçirilmesi planlanan TOMAR (Torbalı Halk Market) noktalarında vatandaşla buluşturulması hedefleniyor. Bu adımla birlikte aracı maliyetlerinin düşürülmesi, kaliteli ürünün uygun fiyatla tüketiciye sunulması ve yerel ekonominin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Başkan Demir: “Torbalı’ya ait bir marka oluşturduk”

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, yerel üretim ve markalaşmanın önemine dikkat çekti. Demir, “Göreve gelindiği günden bu yana Torbalı’ya ait yeni bir marka oluşturuldu. Metropolis markasının patenti belediyemize ait. Belediyeye ait 250 dekarlık alandan toplanan 59 bin 995 kilogram zeytinden 7 bin 468 kilogram zeytinyağı üretildi. Bu ürünler çok yakında TOMAR Halk Market raflarında Torbalılılarla buluşturulacak” ifadelerini kullandı.

Hedef uygun fiyat ve ihracat

Torbalı Belediyesi’nin hedefleri arasında Metropolis markasıyla yalnızca yerel tüketimi değil, ihracat potansiyelini de oluşturmak yer aldı. Bu adımla birlikte Torbalı’nın yalnızca zeytin üreten değil, ürettiğini markaya dönüştüren ve ekonomik değere çeviren bir kent olması hedeflendi.