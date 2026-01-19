Son Mühür/ Beste Temel- Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), küresel ekonomideki dalgalanmalara ve zorlu piyasa koşullarına rağmen 2025 yılını büyüme grafiğiyle kapatarak gelecek döneme ilişkin dev hedeflerini kamuoyuna duyurdu. Düzenlenen basın toplantısında konuşan EMİB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türk doğal taşının dünya pazarlarındaki imajını güçlendirdiklerini belirterek, 2026 yılında 1,5 milyar dolar, 2030 yılı projeksiyonunda ise 2 milyar dolar barajını aşmayı amaçladıklarını vurguladı.

Maden sektöründen Türkiye ekonomisine 60 Milyar dolarlık katkı

Türkiye genelindeki maden ihracatının 2025 yılı verilerini paylaşan Başkan Alimoğlu, sektörün bir önceki yıla oranla yüzde 3’lük bir ivme yakalayarak 6,2 milyar dolarlık bir dış satım hacmine ulaştığını belirtti. Bu rakamın yaklaşık 2 milyar dolarlık kısmının doğrudan doğal taş grubundan elde edildiğini ifade eden Alimoğlu, madencilik faaliyetlerinin diğer sanayi kollarına sunduğu ham madde desteğiyle Türk ekonomisine toplamda 60 milyar dolarlık devasa bir katma değer sağladığını hatırlattı. Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin özelinde ise ihracatın yüzde 6 artışla 1,38 milyar dolara yükseldiğini, bu başarıda 771 milyon dolara ulaşan doğal taş payının yanı sıra feldspat ve kıymetli metallerin de kritik rol oynadığını ekledi.

Küresel pazarda devlerin tercihi Türk doğal taşı oldu

Bölge ihracatının rotasını analiz eden Alimoğlu; Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya’nın en önemli pazarlar olma özelliğini sürdürdüğünü ifade etti. Özellikle doğal taş özelinde ABD’ye yapılan ihracatın 235 milyon dolara, Çin’e yapılan sevkiyatın ise yüzde 29’luk rekor bir artışla 103 milyon dolara çıktığını belirtti. Fransa pazarında da yüzde 7’lik bir yükseliş trendi yakalandığını kaydeden Alimoğlu, Türk mermerinin ve işlenmiş taş ürünlerinin estetik ve kalitesiyle dünya mimarisinde vazgeçilmez bir yer edindiğinin altını çizdi.

Yatırım teşvikleri ve sektörel algı sorunları gündemde

İhracattaki başarı hikayesinin önündeki engellere de değinen İbrahim Alimoğlu, mevzuattaki bazı kısıtlamaların üretim potansiyelini baskıladığını söyledi. Özellikle merkezi farklı şehirlerde bulunan üretim tesisleri için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenememesinin istihdam ve kapasite artışını olumsuz etkilediğini savundu. Bunun yanı sıra toplumdaki madencilik algısının yatırım iştahını zayıflattığına dikkat çeken Başkan, sektörün çevreyle dost ve sürdürülebilir üretim modellerini daha iyi tanıtarak bu olumsuz imajı yıkmak için stratejik bir iletişim süreci yürüteceklerini ifade etti.

2026 Yılında yeni pazarlar ve sürdürülebilirlik vizyonu

EMİB’in 2025 yılında Las Vegas’tan Londra’ya, Kenya’dan Meksika’ya kadar geniş bir coğrafyada yürüttüğü ticari diplomasinin meyvelerini topladıklarını belirten Alimoğlu, 2026 yılı takviminin de oldukça yoğun olduğunu müjdeledi. İngiltere’deki Surface Design Show ve Çin’deki Xiamen Fuarı gibi prestijli organizasyonlara milli katılım sağlayacaklarını belirten Alimoğlu, Asya-Pasifik ülkeleriyle olan bağları kuvvetlendireceklerini söyledi. Ayrıca Brezilya, Romanya, Kazakistan ve Avustralya gibi ülkelere yönelik yeni ticaret heyetlerinin planlandığını, sürdürülebilirlik odaklı Ur-Ge projeleri ile Amorf Tasarım Yarışması’nın 6. döneminin de sektöre vizyon katmaya devam edeceğini aktardı.

Alimoğlu’ndan yeni dönem için başkanlık adaylığı açıklaması

Görev süresi boyunca ihracat rakamını 1 milyar 80 milyon dolardan 1 milyar 380 milyon dolara taşıdıklarını belirten İbrahim Alimoğlu, önümüzdeki 4 yıllık dönem için yeniden aday olduğunu duyurdu. Pandemi sonrası ekonomik darboğaz ve döviz kurlarındaki baskılanmaya rağmen yakalanan büyüme ivmesini kalıcı hale getirmek istediklerini söyleyen Alimoğlu, "Üyelerimizin takdiriyle yeniden göreve gelirsek, 2030 yılında başkanlık koltuğunu devrederken 2 milyar doları aşmış bir ihracat birliği bırakmayı hedefliyoruz" diyerek sektörel diyalog ve yasal düzenlemeler konusundaki kararlılık mesajını yineledi.