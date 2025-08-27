Son Mühür- İzmir’de gün boyunca birçok ilçede yaşanacak su kesintileri kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. İZSU’nun yaptığı açıklamaya göre, branşman ve ana boru arızalarının yanı sıra sayaç bakım çalışmaları da farklı mahallelerde su akışını durdurdu. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren çeşmelerden su akmaması nedeniyle sosyal medyada tepkilerini dile getirmeye başladı.

Bornova’da kesinti alarmı

Bornova’nın Doğanlar, Mevlana ve Ümit mahallelerinde sabah saat 10.05’te başlayan su kesintisinin 11.05’e kadar sürmesi bekleniyor. Yetkililer, Ümit Mahallesi 1411 Sokak’ta meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanasının kapatıldığını açıkladı.

Ayrıca Bornova Çamkule, Merkez ve Serintepe mahallelerinde GDZ Elektrik’in bakım çalışması nedeniyle saat 09.20’de kesilen suyun 13.00’e kadar verilemeyeceği bildirildi.

Çeşme ve Foça’da ana boru arızası alarmı

Çeşme Musalla Mahallesi’nde saat 10.24’te başlayan kesinti, ana boru arızası sebebiyle 13.24’e kadar devam edecek. Aynı şekilde Foça Cumhuriyet Mahallesi’nde de 10.00’da başlayan kesintinin 13.00’e kadar sürmesi bekleniyor.

Çiğli’de sayaç bakımı ve arızalar kesinti getirdi

Çiğli’de Balatçık ve Küçük Çiğli mahallelerinde saat 10.00’dan 11.00’e kadar sayaç bakım onarımı nedeniyle su verilemeyecek. Balatçık ve Uğur Mumcu mahallelerinde ise saat 09.40’ta başlayan branşman arızası nedeniyle suyun 10.40’a kadar kesik olacağı duyuruldu.

Karşıyaka’da Bostanlı ve Mavişehir susuz

Karşıyaka’nın en yoğun bölgelerinden Bostanlı ve Mavişehir’de de branşman arızası nedeniyle su kesildi. Aziz Nesrin Caddesi üzerindeki arıza nedeniyle sabah 08.50’de başlayan kesintinin 10.50’ye kadar süreceği bildirildi.