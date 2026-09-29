Son Mühür- Okulların başlaması ile birlikte okullardaki gıda ve hijyen problemi de gündemin merkezine yerleşti. Bu kapsamda Torbalı Belediyesi, öğrencilerin güvenli ve en sağlıklı biçimde tüketim sağlamaları için denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Torbalı'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yoğunlaştırılan kontrollerde, kantinlerde satışa sunulan ürünlerin sağlık koşullarına uygunluğu ve belirlenen fiyat tarifelerine uyulup uyulmadığı denetleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yasaklı ürünler listesi dikkate alınarak Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kantinlerdeki ürünler titizlikle kontrol ediliyor.

Kantinlerin temizlik ve hijyen koşulları mercek altına alındı!

Denetimler içinde kantinlerde piyasaya sunulan ürünlerin yanı sıra genel temizlik ve hijyen şartları da detaylı şekilde ele alındı. Ekipler, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin temizliğini, çalışanların bone ve eldiven kullanımını, çalışma alanlarının hijyen durumunu ve çöp kovalarının kapaklı olup olmadığını kontrol etti. Ürünlerin son kullanma tarihleri tek tek incelenirken, fiyat listelerinin göz önünde yer alıp almadığı ve belirlenen fiyatlara uyulup uyulmadığı da denetlendi.

Denetimler bir sene boyunca sürecek!

Torbalı belediye başkanı Övünç Demir, denetimlerin bir sene boyunca süreceğini ifade etti.Başkan Demir yaptığı açıklamada “Çocuklarımız için okul kantinlerini denetliyoruz. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte zabıta ekiplerimiz kantinlerde fiyatları, hijyen koşullarını, satılan ürünlerin sağlığa uygunluğunu ve son kullanma tarihlerini kontrol ediyor. Yiyeceklerin hazırlandığı alanları da tek tek inceliyoruz. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği için denetimlerimiz eğitim yılı boyunca devam edecek. Her şey çocuklarımız için” dedi.