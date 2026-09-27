Son Mühür / Atakan Başpehlivan Parti içi kongre takvimini işleyen YENİ Parti İzmir'in önseçim mesaisi genel başkan Özgür Özel'in de ziyaret ettiği Cumartesi'nin ardından ikinci gün Pazar'da hız kesmeden devam ediyor.

Kemalpaşa, Çeşme, Menemen, Urla, Torbalı sandık başında

Üyelerin, klasik olarak uygulanan delegasyon sisteminden daha farklı ve güçlü bir noktada yer aldığı yeni sistemiyle kamuoyunun dikkatini çeken YENİ Parti İzmir'de ilk gün mesasinin ardından bu kez üyeler Kemalpaşa, Çeşme, Menemen, Urla, Torbalı ilçelerinde sandık başına giderek, haftaya gerçekleşecek ilçe kongrelerinin öncesinde, başkanlıktan yana olan tercihlerini delegelerin önüne koyacak.

Sürpriz adaylar çıkabilir

Ayrıca, Kemalpaşa, Çeşme Menemen, Urla ve Torbalı'da tek adaylı önseçimlerin düzenlemesi beklenirken, partiden edinilen kulislere göre seçim yapacak ilçelerde mevcut başkanların karşısında önseçimlerde rakip çıkma ihtimalinin de olduğu öne sürüldü. Önseçim mesasine üyeler nezdinde yoğun katılım olması beklenirken, bugün yapılması planan Buca ilçesindeki ön seçimin ise geçtiğimiz günlerde 1 Ekim Perşembe gününe ertelendiği açıklanmıştı.

Özel'den başkan adaylarına birlik olsun çağrısı

Öte yandan, dün önseçimlerin ilk gününde İzmir'de Gaziemir ve Bornova'da sandıkları ziyaret eden YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise sandıklardan kim çıkarsa çıksın kırgınlık olmaması talimatını başkan adaylarına ve partisine verirken, kürsüden şu mesajları vermişti: "Kazananın görevi diğerinin koluna girmek olacak. Pazartesi günü oturacaklar ve gelecek haftaki listeyi nasıl yaparız diye konuşacaklar. YENİ Parti'yi iktidar yapacak yönetimi birlikte oluşturacaklar"