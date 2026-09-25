İzmir’in Torbalı ilçesinde, yol kenarında park halinde duran Skywell marka elektrikli otomobilde bir anda yangın çıktı.

Neden çıktığı henüz bilinmeyen alevler, kısa sürede bütün arabayı sararak mahallede büyük endişe yarattı.

Alevler kısa sürede tüm aracı sardı

Sokak ortasında park halinde olan otomobilden önce dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa sürede yangın büyüdü ve Skywell marka aracı adeta bir demir yığınına çevirdi.



Yangın esnasında batarya kısmından veya araç içinden yükseldiği tahmin edilen patlama sesleri ise mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Dumanları gören çevredekiler olayı itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri zorlukla söndürdü

İhbarın ardından olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına zaman kaybetmeden müdahale eden ekipler, yoğun bir çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alarak yangını tamamen söndürdü.

Olay sırasında araçta kimsenin olmaması olası bir can kaybının veya yaralanmanın önüne geçti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor

Yangının ardından kullanılamaz hale gelen elektrikli otomobille ilgili ekipler geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Yangının batarya arızasından mı yoksa elektriksel başka bir nedenden mi meydana geldiği yapılacak teknik incelemelerin ardından belli olacak.