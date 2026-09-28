Son Mühür - İzmir’de konkordato başvuruları hız kesmeden devam ederken, bu kez mahkemeden beklenen karar çıkmadı. Torbalı’da faaliyet gösteren Aktiv-Akril Akrilik Mamülleri Banyo Jakuzi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Avram Sadi’nin yaptığı konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedildi.

24 Eylül’de görülen duruşmada mahkeme, şirketin ve Avram Sadi’nin konkordato taleplerini değerlendirdi. Duruşmanın ardından her iki talebin de reddedilmesine karar verildi.

Alınan tedbirler de kaldırıldı

Mahkemenin ret kararının ardından şirket ve Avram Sadi hakkında daha önce alınan ihtiyati tedbirler de kaldırıldı. Konkordato sürecinde görev yapan bağımsız denetçi ve yeminli mali müşavir İbrahim Sadi Erk’in görevi de sona erdi.

Şimdi gözler itiraz sürecinde

Kararla birlikte dosya tamamen kapanmış değil. Şirket ve Avram Sadi’nin, kararın kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren iki hafta içinde istinafa başvurma hakkı bulunuyor. İtiraz eden alacaklılar içinse süre, kararın ilan edilmesiyle başlıyor.

İşte o karar:

Mahkemenin 24/09/2026 tarihinde yapılan duruşması sonucunda; Aktiv-Akril Akrilik Mamülleri Banyo Jakuzi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Avram Sadi’nin konkordato taleplerinin reddine karar verildi. Şirket ve Avram Sadi hakkında daha önce verilen tüm ihtiyati tedbir kararları kaldırılırken, konkordato sürecinde görev yapan bağımsız denetçi ve yeminli mali müşavir İbrahim Sadi Erk’in de görevine son verildi. İzmir'de bugün dışarı çıkacaklar dikkat! 30 ilçede hava nasıl olacak? O ilçelerde gök gürültülü sağanak... İçeriği Görüntüle Karara karşı istinaf yolu açık bırakıldı. Borçlu davacılar kararın kendilerine tebliğinden, itiraz eden alacaklılar ise kararın ilanından itibaren iki hafta içinde istinaf başvurusunda bulunabilecek.