Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda önümüzdeki günlerde gerçekleşecek seçimlerin öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştiren başkan adayı Mustafa Karabağlı, 'Yeni Nesil Sanayicilik' vizyonuna dadir önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Karabağlı: Üyelere eşit mesafede olan bir EBSO'yu hayal ediyorum

Konuşmasına Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanlığına neden aday olduğunu açıklayarak başlayan ve çıraklıktan yetiştiğinin altını çizen Mustafa Karabağlı, "İzmir'in aslında birbirini dinleyen, ortak projeler üretebilen bir noktaya nasıl geçirebiliriz bunu tartışmamız lazım diye düşünüyorum. Ben üretimin içinden gelmiş bir insanım, babamın çıraklığını yaparak bu işlere başladım. An geldi sanayide bulundum, an geldi işporta tezgahında bulundum, bugün ise küresel pazarlarda bulunan ürünleri pazarladım ben her aşamada vardım.

Ben 55 yıldır bu çarkların içindeyim. Krizler gördük, zorluklar yaşadık, bazen düştük, bazen tökezledik. Dolayısıyla ben bunları yaşayarak öğrenmiş sanayiciyim. İzmir'in sanayisinin ne olmasını hayal edince o zaman EBSO başkanlığına aday olmaya karar verdim. Bu hayalimin peşinden zaten belirli bir süredir koşuyoruz. O sebeple bugün artık finale geldiğimiz günleri yaşıyoruz. Üyelere eşit mesafede olan bir EBSO'yu hayal ediyorum. İzmir'i Türkiye'nin teknoloji başkenti yapacağız diye yola çıktık.

Demek ki burada Türkiye ortalamasının üstünde bir değer var. Mesele bütün bu değerli bir araya getirebilmek. Biz bir voltran oluşturmak istedik. İzmir'de OSB'lerimiz var, onların yanına yeni merkezler rahatlıkla oluşturabiliriz. Bunlar olmayacak şeyler değil, dünya çok farklı bir noktaya gidiyor. Sanayimizin temel meseleleri de var. Bunlarla ilgili önerilerimizi de kamuoyu ve ilgili makamlarla görüşüyoruz. Ben İzmir'in bu değişim ve dönüşüm cesaretine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Fon krizinin teknik ve hukuki boyutunu değerlendirecek kurumlar var"

Türkiye gündemine damga vuran fonlardaki dalgalanmalar ile değerlendirmelerde bulunan Karabağlı, piyasalara güven ortamının sağlanması gerektiğini belirterek, "Fon krizinin teknik ve hukuki boyutunu değerlendirecek kurumlar var. Güveni kaybetmemek lazım, tesis etmek lazım. Bizim hedeflediğimiz bir birikimin üretime ve teknolojiye kanalize edilmesi gerekiyor. Bunlar için güven ortamının oluşturulduğu bileşenlere ihtiyaç vardır.

Bir koyup, on alma dünyası ne kadar gerçekçi buna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Sadece üreticiye yüklenerek bu gemi yürümez. 24 aydır sanayi verileri aşağı gidiyor, ülke büyüyor sanayi geriye gidiyor. Bizim sanayimizin yüzde 85'i düşük teknoloji ile yürüyor. Yani sistem böyle kurulmuş değişmesi lazım ama bu kolay değil. Adamlar karanlık fabrikada araba üretiyor bence bizim daha az istihdam eden sanayicimizi oyunun içine çekmek için çalışmalıyız. O mekanizmayı ve o vizyonu ona aktarmamız gerekiyor" diye konuştu.

"İzmir, Türkiye ortalamasının altında"

İzmir'in özellikle OSB'ler noktasında Türkiye ortalamasının gerisinde olduğunu söyleyen ve Atatürk OSB'nin genişlemesi gerektiğini savunan EBSO Başkan Adayı Mustafa Karabağlı, “İzmir Türkiye ortalamasının altında. Türkiye’de OSB’ler açısından kırkıncı sıradayız. Yeterli değil, yapacak çok işimiz var. İzmir çok daha fazla OSB’ler kurabilir. Sanayicinin en büyük derdi arsa metrekareleri. 40. Sırada olmamız arsa fiyatlarıyla da örtüşüyor. Atatürk OSB genişlemelidir. Müjdeyi de vereyim, bitti sayılır. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan bunu İzmir’in davası haline getirdi. Onun katkılarıyla Atatürk OSB’ye alan kazandırılacak. Burada geliştirip, orada üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu kentte yeni nesil şehirciliğe ihtiyaç var"

Öte yandan, kentte eksik kalan çok sayıda konu olduğunu kaydeden ve İzmir'in kapsamlı, topyekün bir yenilenmeye ihtiyacı olduğunu belirten Karabağlı, "Bu kentte yeni nesil şehirciliğe de ihtiyaç var. Eksik alan yatırımlar olmuştur vs. bunlara girmek istemiyorum, ancak kentin her şeye ihtiyacı var. İzmir'in topyekün bir yenilenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum bu elbette zaman alacak. Ben İzmir'in, sanat kültür ve spor alanlarında çok geride kaldığını düşünüyorum.

Burada Arkas gibi aileler sanata destek veriyorlar ama bunlar maalesef tekillikte kalıyor, bunları biraz daha kurumsal anlayışla ele alınmaya ihtiyacı var. Biz bu konuda bir motive edici bir anlayışı kentimizde hakim kılmaya çalışacağız. Bu dönem içerisinde yapay zeka alanında güzel çalışmalar yaptık. Yapay zekanın ne olduğunun algılanmasının sanayicimiz nezdinde sağladık. Benim gördüğüm kadarıyla İzmirli sanayicilerimiz yapay zekayı kullanmayı başladılar ancak bunu bireysellikten, kurumsallığa geçirmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Dedikodularla işimiz yok"

Son olarak, mevcut başkan Ender Yorgancılar üzerinden bir süredir kamuoyu gündeminde yer alan 'tarafsızlık' iddialarına da yanıt veren Karabağlı, açıklamalara itimat ettiklerinin altını çizerek, "Kişilerimizin ve başkanlarımızın kendi açıklamaları var biz onlara itimat ederiz, dedikodularla işimiz yok. Biz kendisinin kürsüden yapmış olduğu açıklamanın doğru olduğu kabul ediyoruz.

Seçmen listelerinde kimlerin oy kullanacağı belli sanayiciler oy kullanacak, kimse atamayla gelmiyor. Ben dört senedir adayım yeni aday da değilim. İzmir'in meselesi söz konusu olduğunda herkesle görüşürüz. Görüşmeden kentin sorunlarını nasıl çözeceğiz? Ben kurduğum diyaloglardan son derece memnunum. Ben daha dün akşam YENİ Partili bir milletvekilimiz ile telefonda konuştum ve bana nasıl destek olabileceğini sordu. Siyaset olmadan çözüm olmazki, kendi kendimize davul çalarız" dedi ve sözlerini noktaladı.