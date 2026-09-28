Son Mühür- İzmir'in Torbalı ilçesinde belediye Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Şehrin farklı ilçelerinden gelen gelen işitme engelli vatandaşlar, Beyaz Kafe’de düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

Demir, işitme engelli vatandaşlarla bir araya geldi

Programa Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de katılarak vatandaşlarla yakından ilgilendi. Gerçekleşen kahvaltı programında Başkan Demir işitme engelli vatandaşlarla sohbet ederek Torbalı Belediyesi olarak bugüne kadar gerçekleştirilen projeler ve sosyal belediyecilik çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Talepleri dinledi, destek mesajı verdi

Engelli bireylerin kent yaşamına daha aktif ve eşit şekilde katılabilmeleri için yapılan çalışmaların önemine dikkat çeken Demir, bundan sonraki süreçte de işitme engelli vatandaşların yanında olacaklarını ifade etti.

İşitme engelli vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Demir, “Uluslararası İşitme Engelliler Haftası vesilesiyle Torbalı’mızdan ve İzmir’in dört bir yanından işitme engelli kardeşlerimizi ve ailelerini ağırladık. Birlikte kahvaltı yaptık, sohbet ettik, talep ve beklentilerini dinledik; bugüne kadar yaptıklarımızı ve bundan sonra yapacaklarımızı konuştuk. Ben burada olduğum sürece Torbalı’da hiçbir engelli kardeşimizin kendisini yalnız hissetmesini istemiyorum. Beni yalnızca bir belediye başkanı olarak değil, ailenizin bir ferdi, evinizin bir çocuğu olarak görün. Her zaman yanınızda olacağım” dedi.