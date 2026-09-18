Son Mühür- İzmir Torbalı’da, belediyenin kurduğu istihdam ağı meyvelerini vermeye devam ediyor. İş’te Torbalı projesi kapsamında bugüne kadar tam 2 bin 284 kişi yeni işine kavuştu. Rakamlar sadece birer sayıdan ibaret değil; ardında binlerce değişen hayat var.

Masa başından sahaya: Binlerce kişiye yeni kapı

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in göreve gelir gelmez startını verdiği proje, ilçedeki işsizlik denklemine doğrudan müdahale etti. Kariyer Ofisi, bir yandan fabrika kapılarını aşındıran vatandaşın elinden tuttu, diğer yandan eleman arayan sanayicinin imdadına yetişti.

Geleneksel bürokrasi kalıplarını bir kenara bırakan sistem, doğrudan sonuç odaklı çalışıyor. Aranan niteliklerle personel profili eşleşiyor, mülakatlar ayarlanıyor.

Engeller üretimle aşılıyor

İstihdam rakamlarının en dikkat çekici detayını ise engelli bireylere açılan parantez oluşturuyor. Toplam sayı içerisinde yer alan 134 engelli vatandaş, proje sayesinde üretim çarklarının bir parçası haline geldi.

Belediye, iki kez düzenlediği dev kariyer fuarlarıyla da yüz yüze iletişimin önünü açtı. Onlarca ulusal ve yerel firma kurulan stantlarda adaylarla buluştu, binlerce mülakat aynı çatı altında gerçekleşti.

"Eşit fırsatlar yaratmaya devam edeceğiz"

Projenin ulaştığı noktayı değerlendiren Belediye Başkanı Övünç Demir, özellikle engelli bireylerin çalışma hayatına katılımına vurgu yaptı:

"Göreve gelir gelmez başlattığımız bu projeyle hemşehrilerimizin ekmek kapısı bulmasına aracılık ediyoruz. 2 bin 284 insanımızın iş sahibi olması büyük mutluluk. Bu tablonun içinde 134 engelli kardeşimizin bulunması ise bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Onların sosyal ve ekonomik hayatta eşit yer bulması şart. İşverenle iş arayanı buluşturmaya, Torbalı’da üreten bir yapı kurmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Başvurular nereden yapılıyor?

İş arayanlar ile personel arayışındaki firmalar için süreç oldukça basit işliyor. Adaylar ve işverenler istetorbali.com adresi üzerinden dijital olarak kayıt oluşturabiliyor.

Yüz yüze iletişim kurmak isteyenler ise Belediye Kültür Merkezi içinde yer alan İş’te Torbalı Ofisi’ni ziyaret edebilir. Detaylı bilgi ve yönlendirme almak isteyen vatandaşlar için TİM 0 232 856 66 66 hatlı telefon 7/24 hizmet veriyor.

